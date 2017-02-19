رافقتك السلامه
شارك عبر واتساب
انشد عن اللي عنك ينشد على طول
شعر- نور الوليدي
انشد عن اللي عنك ينشد على طول
واهتم باللي فيك زاد اهتمامه
واللي معك عذره انا اسف ومشغول
قل له موفق رافقتك السلامه
معقول طبعا ليش ماهوب معقول!
دامه تخلى ماعليه الندامة
واحرص على اللي صادق الفعل والقول
كالبدر في روعة وفاه وتمامه
خطاك عنده دون تأكيد مقبول
ظنه سليم ولا يشك بمقامه
العلم عنده من هل العرف منقول
ماهوب من يورث حلاله حرامه
الله ماشفناه نعرفه بعقول
تؤمن بحكم الله ويوم القيامه
ومن شاربه على النساء جاك مفتول
عند الرجال احذر تمد احترامه
لوهو حديثه طيب ولسان معسول
ماهو بكفو النعل وانت بكرامه
ياقلب شده ضمن الايام وتزول
ياقلب هاجر فوق سرب الحمامة
خذ لك فضاء آخر ولو كنت مشلول
لابد جرحك يدرك الإستقامة
الوسوم:رافقتك السلامه
التصنيف: ملامح صبح
التعليقات