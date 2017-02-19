العدد 21850 19 فبراير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

اخر الاخبار:

رافقتك السلامه

0 تعليق 5 مشاهدة
رافقتك السلامه
شارك عبر واتساب

شعر- نور الوليدي

انشد عن اللي عنك ينشد على طول
واهتم باللي فيك زاد اهتمامه
واللي معك عذره انا اسف ومشغول
قل له موفق رافقتك السلامه
معقول طبعا ليش ماهوب معقول!
دامه تخلى ماعليه الندامة
واحرص على اللي صادق الفعل والقول
كالبدر في روعة وفاه وتمامه
خطاك عنده دون تأكيد مقبول
ظنه سليم ولا يشك بمقامه
العلم عنده من هل العرف منقول
ماهوب من يورث حلاله حرامه
الله ماشفناه نعرفه بعقول
تؤمن بحكم الله ويوم القيامه
ومن شاربه على النساء جاك مفتول
عند الرجال احذر تمد احترامه
لوهو حديثه طيب ولسان معسول
ماهو بكفو النعل وانت بكرامه
ياقلب شده ضمن الايام وتزول
ياقلب هاجر فوق سرب الحمامة
خذ لك فضاء آخر ولو كنت مشلول
لابد جرحك يدرك الإستقامة

الوسوم:

التصنيف: ملامح صبح

أخبار ذات صلة

التعليقات

اضف تعليق