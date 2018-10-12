راقصو التانغو يدكون شباك العراق برباعية

الرياض- البلاد

حقق المنتخب الأرجنتيني فوزًا كبيرا على نظيره على منافسه المنتخب العراقي، برباعية بيضاء، في افتتاح منافسات البطولة الرباعية الودية، (سوبر كلاسكيو)، على استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز) في الرياض..انتهى الشوط الأول بتفوق الأرجنتين 1/0، سجله لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 18.

وفي الشوط الثاني أضاف لاعبو التانغو 3 أهداف سجلها روبرتو بيرييرا في الدقيقة 53، وجيرمان بيزيلا في الدقيقة 82، واختتم فرانكو سيرفي رباعية الأرجنتين في الدقيقة 90.

يشار إلى أن هذه المباراة هي الأولى التي تجمع منتخبي الأرجنتين والعراق.

ويلعب اليوم الجمعة منتخبنا الوطني السعودي والبرازيل على ملعب مدينة جامعة الملك سعود الرياضية.

على أن يلاقي المنتخب السعودي المنتخب العراقي يوم الإثنين 15 أكتوبر بالرياض، والبرازيل مع الأرجنتين يوم الثلاثاء 16 أكتوبرعلى استاد الجوهرة بجدة.