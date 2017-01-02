راقٍ موريتاني : أقوى قبائل الجن موجودة بالسعودية

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جدة ــ البلاد

ادعى رجل موريتاني يصف نفسه بأنه راق شرعي، أن أقوى أنواع الجن تتواجد في المملكة ، وأنهم من قبائل تدعى “نصيبين.

وقال محمد يحظيه ولد داهي، في حوار تلفزيوني مع قناة “شنقيط” الموريتانية الخاصة: إن هؤلاء الجن هم الذين استمعوا للنبي “صلي الله عليه وسلم ” وهو يرتل القرآن الكريم، ودخلوا الإسلام.

وادعى ولد داهي، أنه تعمق في الرقية الشرعية بالحرم النبوي على أيدي شيوخ منهم “عبدالعزيز الغامدي، وناصر الحربي”، وزعم داهي، أن أطباء ومستشفيات راقية في المملكة تلجأ للرقية.

يذكر أن هذا الحوار التلفزيوني أثار جدلا واسعا في موريتانيا، حيث من النادر الحديث الإعلامي عن “الرقية الشرعية” رغم الانتشار الواسع لمثل هذه الممارسات الروحية، في بلد معظم سكانه يقتدون بالطرق الصوفية .

الجدير بالذكر بأنه قد تم التنويه لعدم التفاعل مع بعض من يدعون الرقية الشرعية والذين تم القبض عليهم بتهم الشعوذة