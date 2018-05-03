راق شرعي: «الجن» يستخدم الواتساب

جدة ـــ البلاد

أثار راق شرعي سخرية لاذعة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره صور محادثات دردشة من تطبيق “واتساب”، زعم أنها وقعت بينه، وبين جني.

ونشر حساب “غير موثق” في موقع التواصل “تويتر” لشخص، يدعي العلاج بالرقية، واسمه نايف البقمي، صورة محادثة من تطبيق واتساب، قال: إنها جرت بينه وبين مراسلة، لديها أعراض مس جن، ثم ادعى أن “الجني” المتلبس بالمرأة التي تراسله، تدخل في المحادثة بينهما.

واستنكر ناشطون ما نشره البقمي، واستخفافه بعقول الناس، واصفين عمله بـ”تجارة الوهم”، كما تهكموا من خلال ردودهم على ما أورده، من ادعاء لا يصدقه العقل، وينافي العلم.