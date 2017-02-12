رانييري يستنجد بمحرز من أجل البقاء

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إعداد- محمود العوضي

يعقد مدرب نادي ليستر سيتي كلاوديو رانييري أماله على الاستمرار في الدوري الإنكليزي، في حال تألق الثنائي الدولي الجزائري رياض محرز، والمهاجم جيمي فاردي، وكان فاردي ومحرز لهما دور بارز في تحقيق الثعالب الفوز بلقب الدوري الإنكليزي في الموسم الماضي، بجانب رفيقهم الفرنسي نغولو كانتي، الذي انتقل لصفوف تشيلسي في الصيف الماضي.

وأصبح ليستر سيتي مهددا بأن يصبح أول فريق انجليزي يهبط بعد تتويجه بطلا لانجلترا، منذ هبوط مانشستر سيتي من دوري الدرجة الأولى موسم 1937-1938. ويعاني الثنائي الأبرز في صفوف الثعالب هذا الموسم؛ حيث لم يسجل محرز سوى 3 أهداف في الدوري هذا الموسم مقابل 17 في الموسم الماضي،

بينما سجل جيمي فاردي 5 أهداف في الموسم الحالي مقابل 24 في الموسم الماضي.وفي مؤتمر صحافي قال المدرب الإيطالي كلاوديو رانييري: لقد تحدثت كثيرا مع محرز وفاردي. أعرف جيدا لماذا انخفضت معدلاتهما التهديفية.

وتابع: لقد قلت لمحرز فقط كلمتين وهما: عُد إلى مستواك، أحتاج بأن يقدم ما كان يقوم به في الموسم الماضي.

وأكمل: محرز يمتلك حماسا كبيرا. أشعر بسعادة كاملة عندما يكون في أفضل حالاته، نظرت إليه ووجدته يبتسم، وهذا أمر جيد. يذكر أن ليستر سيتي يحتل المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة على بعد نقطتين فقط من سندرلاند صاحب المركز الأخير.