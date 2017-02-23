ربط (العدل) و(الداخلية) يزيد تنفيذ الأحكام 86 %

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الرياض- البلاد

كشف وكيل وزارة العدل لشؤون التنفيذ الدكتور حمد الخضيري عن ارتفاع نسبة العمليات المنفذة عن طريق الربط الإلكتروني مع وزارة الداخلية بـ(86 %)، في الفترة منذ مطلع العام الجاري وحتى 30 /4 /1438هـ، إذ بلغت (91.776) أمراً عن طريق وزارة الداخلية، مقارنة بذات الفترة من العام المنصرم التي بلغ إجمالي الطلبات المنفذة خلالها (49.296) أمراً.

وأوضح أن الربط الإلكتروني بين الوزارتين مكّن قضاة التنفيذ من إتمام العمليات على “المنفذ ضدهم” إلكترونياً، وفق منظومة رقمية بمدخلات واضحة وبمسار إلكتروني متطور، مقارنة بالآليات السابقة المتمثلة في مخاطبات حكومية تصل إلى (60) يوماً تقريباً، ليصبح التنفيذ الآن لحظي، بهدف الوصول إلى عدالة ناجزة، وتسريعاً لوتيرة التقاضي وتنفيذ الأحكام.

وأبان أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجهات الوزارة لاختزال مدة تنفيذ المادة (46) من نظام التنفيذ من (60) يوماً إلى يوم، وكذلك إلغاء المخاطبات الورقية فيما يخص التبليغ والمنع من السفر وإيقاف الخدمات والقبض ورفع ذلك إلكترونياً ،

مؤكدا أن الربط الإلكتروني بين وزارة العدل ووزارة الداخلية أفضى إلى تنفيذ (726.238) عملية إلكترونية منذ بدء الربط الإلكتروني عام 1436هـ.