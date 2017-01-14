ربط ساحل الشرقية بشبكة النقل

شارك عبر واتساب

الدمام – حمود الزهراني

عقدت أمانة المنطقة الشرقية الاجتماع الثاني للجنة ربط المدن الساحلية بالمنطقة الشرقية بخط سكة حديد لتسيير حركة نقل الركاب لبحث إمكانية ربط المدن الساحلية بالمنطقة بشبكة النقل العام والسكك الحديدية وذلك في مبنى وكالة التعمير والمشاريع.

وأوضح مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الإعلامي في أمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان، أن الاجتماع جاء استكمالاً للاجتماع الذي عقد مسبقاً، حيث تم مناقشة الرؤية التخطيطية لربط المدن الساحلية بخط السكة الحديد، ومناقشة الموقف الراهن لمشروع النقل العام لحاضرة الدمام ومحافظة القطيف كما تم مناقشة ربط المدن الساحلية والصناعية بشبكة سكة الحديد في المنطقة الشرقية.

ولفت إلى أن الهدف من ربط المدن الساحلية بالمنطقة الشرقية هو تعزيز الصلة ما بين مجالي استخدام الأراضي والنقل وتفعيل رؤى وسياسات المخططات الحضرية والإقليمية، لتنظيم النقل وتحقيق الاتزان والترابط في النقل بين شبكة الطرق والسكك الحديدية، وتحقيق الدمج ما بين البنية التحتية لتنقل وتوفير الخدمات اللوجستية المصاحبة لها،

مشيراً إلى وجود مشروعات مستقبلية بالمنطقة تضمنت قطار مجلس التعاون الخليجي والموانئ البحرية والمناطق الصناعية والميناء الجاف إضافة إلى مشروعات النقل العام والطرق الإقليمية الرابطة ومدينة الطاقة.

وخلص الاجتماع إلى عدد من التوصيات تضمنت مشروع ربط المدن الساحلية, حيث يعد من المشروعات المطروحة التي تشكل نقلة حضرية طموحة على مستوى المنطقة، إضافة إلى تحقيق مخرجات المخطط الاستراتيجي الشامل للنقل واستكمال واعتماد مخطط تطوير شبكة الطرق لحاضرة الدمام حتى عام 1450هـ ،

إضافة إلى توصية تتعلق بأهمية ربط خط السكة الحديدي بالمشروعات التنموية الحالية والمستقبلية بالمنطقة بفعالية ورفع كفاءة الطرق الإقليمية الرابطة بخط السكة بما يحقق الفعالية المطلوبة.