(ربيع بدر) يختتم صيد الأسماك والعروض البحرية

شارك عبر واتساب

ينبع – البلاد

اختتمت مسابقة صيد الأسماك وعروض الدبابات البحرية على شاطىء الرايس وذلك ضمن فعاليات ربيع بدر الثاني الذي تنظمه لجنة التنمية السياحية بمحافظة بدر.

وشهدت الفعاليات متابعة أعداد كبيرة من زوار وأهالي المحافظة ومركز الرايس والمتنزهين على الشواطئ, الذين استمتعوا بالعروض المقدمة وتابعوا وصول القوارب المشاركة في مسابقة صيد الأسماك التي يصل عددها إلى 12 قارباً, حيث بلغت كمية الأسماك التي تم صيدها حوالي 450 كجم,

كما حصل على المركز الأول لأكثر كمية أسماك قارب الخير بـ 100 كجم وفي المركز الثاني أبو على ب 68كجم والمركز الثالث أمواج 43 كجم والرابع أبو هاشم 40 كجم والخامس الجوري 36 كجم, فيما قام وكيل محافظة بدر محمد عطيه الجهني بتكريم الفائزين بالمسابقة, بحضور عدد من أعضاء لجنة التنمية السياحية بالمحافظة .

من جهة أخرى افتتح رئيس بلدية محافظة بدر نائب رئيس لجنة التنمية السياحية المهندس غازي العتيبي مؤخراً, المنتزه البري على طريق واسط وبعد أن قص الشريط تجول في المنتزه وشاهد ركن الأسر المنتجة الذي تم تخصيصه ضمن فعاليات ربيع بدر, كما اطلع على المنتجات والمأكولات التي تم عرضها وشاهد التجهيزات التي تم الانتهاء منها في المتنزه.