ربيع بريدة علامة مميزة على خارطة السياحة

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بريدة – البلاد

أعرب أمين منطقة القصيم المكلف المهندس عبد العزيز بن محمد المهوس عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم رئيس لجنة التنمية السياحية بالمنطقة لرعايته الكريمة ودعمه الكبير لمهرجان ربيع بريدة 38 .

وقال المهوس : إن هذا الدعم والمتابعة المستمرة من سموه جعلا من مهرجان ربيع بريدة علامة فارقة على خارطة الفعاليات السياحية في المملكة ، حتى فاز بالعديد من جوائز التميّز السياحي ، وبات مقصداً للسيّاح خارج المنطقة ، محققاً أرقاما عالية وغير مسبوقة في أعداد الزوار ، والأسر المنتجة التي تتزايد عاماً بعد آخر ، لافتاً إلى أن أمير منطقة القصيم يحرص دائماً على توجيه طاقات الشباب لاستغلال مقومات المنطقة البيئية والاقتصادية والجغرافية.

وأكد أن المهرجان لم يقتصر على دوره الترفيهي فقط بل تجاوز ذلك إلى التوعية والتوجيه وتطوير الذات من خلال الدورات التي يقدمها أكاديميون ، بالإضافة إلى دوره في دعم أكثر من ١٢٠ أسرة منتجة هذا العام ، وتوظيف طاقم سعودي متكامل لإدارة المهرجان وفعالياته المتنوعة ، داعياً المولى أن يسدد خطى أمير منطقة القصيم ويوفقه لتحقيق تطلعات ورؤى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وولي ولي العهد -حفظهم الله- في سبيل راحة المواطن ورفاهيته .