(ربيع مكة) يستقبل زواره بالصقور

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مكة ــ البلاد

تستعد مدينة مكة المكرمة لإطلاق فعاليات مهرجان “ربيع مكة ” بموافقة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة مستشار خادم الحرمين الشريفين ومتابعة ودعم من الإمارة والأمانة، بإشراف جمعية مراكز الأحياء و جمعية تراثنا.

وقال رئيس اللجنة التنفيذية علي بن سعيد القحطاني إن المهرجان يرسخ مكانة مكة المكرمة الدينية والتراثية.

وكشف القحطاني عن احتواء المهرجان على أكثر من 150 فعالية منها داخل الموقع الرئيسي وبعض الفعاليات ستقام في مواقع مختلفة بالقرب من أرض المهرجان بمنطقة حجز السيارات بحي الزايدي النموذجي

حيث تمتد أرض المهرجان على مسافة 700 متر، يحيط بها سور تزينه الإنارات ويحتوي على ست خيام كبرى الأولى لكبار الشخصيات والثانية لمعرض السيارات الكلاسيكية والثالثة لمسابقة الصقور والثالثة للأسر المنتجة وحديقة الحيوان والتي فيها 40 نوعاً من الحيوانات ، ومنصة مسرح مجهزة بالضوء والصوت تقام عليها الحفلات الشعبية والإنشادية.

وبين أن اللجنة التنفيذية لمهرجان ربيع مكة ركزت في تصميم برامج الفعاليات على الإضافة النوعية، كفعالية “كرنفال مسيرة الخيول ومسابقة الصقور ” وسحوبات على جوائز قيمة عينية من سيارات، ونقدية تتراوح بين مائة ألف ريال إلى 30 ألف ريال.