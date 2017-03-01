رحلة سياحية حول القمر

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واشنطن ـــ وكالات

أعلنت شركة “سبايس أكس” لتكنولوجيا الفضاء انها ستطلق رحلة سياحية تحمل راكبين وتدور حول القمر، نهاية عام 2018.

وذكرت الشركة في بيان نشره مديرها التنفيذي الون ماسك على حسابه في تويتر ان الرحلة هي الأولى من نوعها إلى “الفضاء العميق” منذ 45 عاما، وأن الراكبين سيسبحان في النظام الشمسي “أسرع وأبعد” من اي شخص من قبل.

وذكر البيان انهما دفعا “قدرا كبيرا من الأموال” لتغطية تكاليف الرحلة، من دون أن يحدد قيمة التكاليف.

وقال البيان إنهما سيذهبان إلى الفضاء وهما “يحملان آمال وأحلام الجنس البشري”.

وأكدت الشركة أنهما سيجريان فحوصات وسيتلقيان تدريبات في نهاية العام الجاري.

ولم يشر المدير التنفيذي للشركة إلى هوية السائحين اللذين سينطلقان عبر تلك الرحلة إلى القمر، واكتفى بالقول إنهما يعرفان أحدهما الآخر، وإنهما ليسا من نجوم هوليوود، حسب ما نقلت عنه وكالة رويترز.