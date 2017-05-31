رحيل جروس وربط مصير الأجانب بالمدرب القادم .. فهد بن خالد يحرج مسيري الأهلي بالتراجع… وتوجه لاستمرار المرزوقي

البلادــــ خاص

وضع الأمير فهد بن خالد، مسيري النادي الأهلي في حرج كبير، بعد أن طلب وقتًا للتفكير، قبل إعطائهم موافقته النهائية على العودة لكرسي الرئاسة من جديد، مع بداية الموسم المقبل؛ رغم موافقته مسبقًا، حيث ترتب على ذلك مطالبة المشرف على الفريق الأول وجدي الطويل بتأجيل استقالته، لحين رد الأمير فهد بالموافقة على العودة من عدمها؛ حيث ينوي الأهلاويون في حال رفضه العودة، على الإبقاء على أحمد المرزوقي رئيسًا، مع إبعاد نائبه فهد عيد، ودخول وليد معاذ كنائب للرئيس، ويأتي إبعاد عيد نظرًا للإشكاليات العديدة بينه، وبين مشرفي الألعاب المختلفة، ومطالبته بعدم إبرام تعاقدات إلا بعد العودة له؛ مما تسبب في تعطيل، وتأخير الكثير من الصفقات. من جهة أخرى، ودع المدرب السويسري جروس اللاعبين بعد لقاء الأهلي دبي، مؤكدًا أنه سعيد بالفترة التي قضاها معهم، وأنه لا يعلم هل سيكون مدربًا لهم مستقبلًا أم لا. إلا مصادر “البلاد” تؤكد أن إدارة الأهلي قطعت شوطًا كبيرًا في مفاوضاتها مع مدرب أوربي؛ مما يعني عدم نيتها التجديد مع جروس، كما قررت الإدارة عدم الخوض في موضوع الأجانب، وترك أمرهم للمدرب القادم. هذا و سيعقد مسيرو النادي خلال اليومين القادمين اجتماعًا لوضع الخطوط العريضة للموسم المقبل، ودراسة التقرير المقدم عن الموسم المنصرم.

وكانت ادارة الأهلي قد مددت عقد فيتفالموسمين بحضور وكيل أعماله .

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