رحيل محاربة السرطان «نوال الغامدي»

جدة ــ البلاد

غيب الموت سفيرة الطفولة الجميلة والمحاربة لمرض السرطان نوال الغامدي وسط حزن خيم على وسائل التواصل الاجتماعي والمجتمع السعودي، لتتربع تغريدات نعيها الأولى في الترند لساعات طويلة، نظير ما تمتلك نوال من حضور اجتماعي واسع، تاركة مقاطع فيديو كانت توصي متابعيها بالتبرع لمرضى السرطان وبالابتسامة.

وتخطى وسم نوال_الغامدي 110 آلاف تغريدة على تويتر، امتلأت فيه ذكرياتها وبصمتها التي دائما ما تبث الأمل والقوة، وقد دعا لها المغردون بالرحمة وأن يبدلها الله داراً خيراً من دارها، وأهلاً خيراً من أهلها، ويجعل قبرها روضة من رياض الجنة، ويدخلها الجنة دون حساب. وكانت الطفلة نوال الغامدي قد ظهرت في عدة مقاطع مسجلة قبل وفاتها بفترة، وتتواصل مع متابعيها عبر سناب شات،

فيما أعاد المغردون تداول هذه المقاطع في حين علق الدكتور سلطان فهيد على وفاتها: رحلت نوال الغامدي، هكذا مبكراً وقبل الأوان، رحلت بغتة فجأة بعد أن أبدت شجاعة وبسالة في صراعها مع المرض، حلّقت كالفراشة قبل أن تقول جملتها الأخيرة، لتجد مكاناً خالداً بين طيور الجنة.