ردود أفعال إيجابية على ميزانية المملكة 2017

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جدة ــ البلاد

لم تخف المؤسسات المالية المحلية والعالمية ارتياحها للمعايير المتخذة في إعلان موازنة المملكة لعام 2017، من الشفافية والإصلاحات على مستوى تنويع الإيرادات، ونمو الإنفاق بما يوفر دعماً لنمو الاقتصاد.

وأعلنت مجموعة سامبا المالية أن الأرقام الفعلية لميزانية 2016، وميزانية 2017 من شأنها طمأنة الأسواق العالمية أن السعودية توجه مواردها المالية على خطى مستدامة.

فيما رأت “الرياض كابيتال”، أن ميزانية 2017 تركز على الكفاءة المالية الطويلة الأجل، مشيرة الى أن خطة دفع فواتير القطاع الخاص خلال 60 يوما هي خطوة مرحب بها من قطاع البناء والتشييد.

بدورها، أفادت شركة ناصر السعيدي وشركاه، أن الميزانية تظهر قدرا أكبر من الشفافية، وهي إشارة إيجابية للمستثمرين على الصعيدين المحلي والدولي، وتهيئ للطرح الأولي على أسهم أرامكو.

فيما قال مركز الخليج للأبحاث: إن ميزانية 2017 ترسل رسالة واضحة أن العجز يتراجع بوتيرة أسرع، مما كان متوقعا، وأن الاستثمار يعود تدريجيا، وهذا سيساهم في بناء الثقة والسيولة على المدى القصير، وأضاف “الخليج للأبحاث”: إنه يجب مراجعة توقعات النمو صعودا للعام المقبل إلى 2.7%.

وفي تقرير لها حول الميزانية ، قدرت الراجحي المالية سعر النفط الكافي لتحقيق نقطة التعادل عند 67.6 دولار. وقالت: إن ميزانية 2017 مبنية على سعر تقديري للنفط عند 50.3 دولار للبرميل.

وتوقعت الراجحي المالية أن تؤدي السياسة التوسعية التي أفصحت عنها المملكة إلى تعزيز نمو الاقتصاد وتيسير السيولة، ما سيخفف من أثر معدل الفائدة المرتفع.