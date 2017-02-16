ردود المسؤولين تتفاعل مع كتاب البلاد

شارك عبر واتساب

سعادة الأستاذ عبدالرحمن آل فرحان حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

يهديكم كرسي الأمير نايف بن عبدالعزيز للقيم الأخلاقية أطيب التحية والتقدير، وأفيدكم بأنني اطلعت على مقالكم “نزوح الأخلاق عن مواقع التواصل” المنشور في صحيفة “البلاد” ,وما ورد فيه من أفكار تستنكر تدني لغة الحوار في تلك المواقع، والإسفاف والاحتقان المتفشي فيها. وعزوف الكثيرين عن المشاركة، وإنني أوافقك الرأي بأن الحوار الراقي الرصين هو الطريق الأمثل للوصول إلى الحقيقة. وهذا من صميم تعاليم ديننا الحنيف، فقد أوصانا الله تبارك وتعالى أن نقول للناس حسناً. وإنني إذ أثني على مقالكم لأسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على نشر وتعزيز القيم الأخلاقية في مجتمعنا، من أجل مستقبل مشرق لأبنائنا وبلدنا.

وتقبلوا خالص تحياتي وتقديري،،،

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المشرف على كرسي

الأمير نايف بن عبد العزيز للقيم الأخلاقية

د. سعيد بن أحمد الأفندي

سعادة الأستاذ مشعل أبا الودع الحربي المحترم

الكاتب بصحيفة البلاد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إشارة إلى ما خطه يراعكم بصحيفة البلاد الغراء بتاريخ 21/ 2/ 1438هـ تحت عنوان “غذاؤنا لا ترعاه أياد أمينة”.

أود في البداية أن أعبر لكم عن شكري لاهتمامكم وتعاونكم بمختلف القضايا المتعلقة بالخدمات البلدية، وإتاحة الفرصة لمناقشة جميع الآراء والمقترحات التي تدعم جهود وزارة الشؤون ا لبلدية والقروية للارتقاء بمستوى هذه الخدمات، ويسرني إحاطتكم بأن انتشار العمالة السائبة وامتهانها للبيع بدون ترخيص، يقع على عاتق جهات عدة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية تشدد الرقابة على المنشآت الغذائية ومحلات الصحة العامة من خلال الجولات الرقابية المجدولة أو المفاجئة التي يقوم بها المراقبون الصحيون لرصد المخالفات ومعاقبة المخالفين بهذه المحلات وفق لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار من مجلس الوزراء الموقر، ويمكن استقبال الشكاوى والبلاغات على الرقم الموحد للأمانات (940) ,أما ما يخص مكافحة التسول فانه يقع خارج اختصاص الوزارة.

وبهذه المناسبة أود أن أؤكد لكم باننا في قطاع البلديات نقدر ما يطرح عبر زاويتكم من آراء ومقترحات هادفة لتحسين وتطوير مستوى ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين ونتطلع إلى تعاون مستمر معكم لما يخدم المصلحة العامة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المتحدث الرسمي

المشرف على العلاقات العامة والإعلام

حمد بن سعد العمر

***

سعادة الأستاذ زين أمين المحترم

الكاتب بصحيفة البلاد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إشارة إلى ما خطه يراعكم بصحيفة البلاد الغراء بتاريخ 6/ 11/ 1437هـ تحت عنوان “إضاءات الظلام” حول انتشار الحفر والمطبات وعدم تشجير بعض الشوارع.

أود في البداية أن اعبر لكم عن شكري لاهتمامكم وتعاونكم بمختلف القضايا المتعلقة بالخدمات البلدية وإتاحة الفرصة لمناقشة جميع الآراء والمقترحات التي تدعم جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية للارتقاء بمستوى هذه الخدمات، ويسرني إحاطتكم بأن وزارة الشؤون البلدية والقروية تحرص من خلال الأمانات والبلديات على تخصيص برامج مستمرة لتنفيذ المشاريع الخمية من سفلتة وإنارة وانشاء ارصفة للطرقات، ومواقف السيارات والخدمات المساندة الاخرى.

ونفيدكم ان الوزارة قامت بالتأكيد على كافة الجهات الخدمية بإلزام مقاوليها بالعمل وفق خطط منظمة وواضحة وتطبيق المواصفات الفنية المعتمدة من قبل الوزارة والزام المقاولين بوضع برامج زمنية لاعادة الردم والسفلتة وفق المواصفات والشروط الفنية وتزويد مكاتب اللجان الدائمة لتنسيق المشاريع بنسخة من ذلك للعمل بموجبها عند اصدار الفسوحات لاعمال حفريات الخدمات، وضرورة تعاقد الجهات الخدمية مع مختبرات الجودة لضبط اعمال الردم والسفلتة والحفريات وملاءمتها من الناحية الفنية، اضافة لربط المستخلص الختامي للمقاولين من قبل الجهات الخدمية بحصول المقاول على اخلاء طرف من قبل امانة المنطقة. وتبذل الامانات والبلديات تبذل جهودا كبيرة لزيادة الرقعة الخضراء في كافة مدن وقرى المملكة من خلال تشجير الشوارع والحدائق وتوفير ما تتطلبه من صيانة ومتابعة، وتشمل اعمال الصيانة تنسيق وتشكيل الاشجار، حيث تهدف هذه العملية الى تجديد الاشجار والتحكم في نموها وازالة الاجزاء الجافة والمتشابكة وغير المرغوب فيها، وتتم هذه العملية وفقا لنوعية النبات والغرض من زراعته.

وبهذه المناسبة اود ان اؤكد لكم باننا في قطاع البلديات نقدر ما يطرح عبر زاويتكم من آراء ومقترحات هادفة لتحسين وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين ونتطلع الى تعاون مستمر معكم لما يخدم المصلحة العامة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المشرف على العلاقات العامة والاعلام بالنيابة

خالد بن عبدالعزيز العسكر

***

سعادة الأستاذ عبد الناصر الكرت المحترم

الكاتب بصحيفة البلاد

إشارة الى ما خطه يراعكم بصحيفة البلاد الغراء بتاريخ 25/ 2/ 1437هـ تحت عنوان “طرق الباحة.. المشكلة والحلول” حول ضيق وتعرجات الطرق الداخلية لقرى الباحة.

اود في البداية ان اعبر لكم عن شكري لاهتمامكم وتعاونكم بمختلف القضايا المتعلقة بالخدمات البلدية، واتاحة الفرصة لمناقشة جميع الآراء والمقترحات التي تدعم جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية للارتقاء بمستوى هذه الخدمات، ويسرني احاطتكم بأن امانة منطقة الباحة عملت مسبقاً على ربط القرى والهجر بالمدينة المنورة ضمن مشروع سفلتة وارصفة وانارة، وفق المخططات والكثافة السكانية، حيث تم توفير الخدمات الضرورية لجميع التجمعات السكانية.

وبهذه المناسبة اود ان اؤكد لكم بأننا في قطاع البلديات نقدر ما يطرح عبر زاويتكم من آراء ومقترحات هادفة لتحسين وتطوير مستوى ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين ونتطلع الى تعاون مستمر معكم لما يخدم المصلحة العامة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المتحدث الرسمي

المشرف على العلاقات العامة والاعلام

حمد بن سعد العمر

***

سعادة الأستاذ احمد مكي المحترم

الكاتب بصحيفة البلاد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إشارة إلى ما خطه يراعكم بصحيفة البلاد الغراء بتاريخ 15/ 3/ 1438هـ تحت عنوان “الى امانة العاصمة المقدسة ومجلسها البلدي” حول بعض الملاحظات على تنفيذ مشروع تقاطع طريق جدة القديم. أود في البداية ان اعبر لكم عن شكري لاهتمامكم وتعاونكم بمختلف القضايا المتعلقة بالخدمات البلدية، واتاحة الفرصة لمناقشة جميع الآراء والمقترحات التي تدعم جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية للارتقاء بمستوى هذه الخدمات، ويسرني احاطتكم بأن هذه الادارة تلقت خطاب الجهة المختصة بامانة العاصمة المقدسة، والمتضمن ان مشروع تقاطع طريق جدة القديم مع شارع عبدالله عريف ليس متعثرا ولكن يوجد بعض الخدمات التي تعيق تنفيذ الاعمال، وقد تم ترحيل معظمها خلال الفترة الماضية، وجاري العمل على ترحيل ما تبقى منها بالتوازي مع “استكمال تنفيذ اعمال المشروع”.

وتقع منطقة العمل ضمن نطاق المنطقة المركزية لمكة المكرمة مما يعرضها لكثافة الحركة المرورية، وصعوبة دخول وخروج المعدات من والى الموقع خصوصاً خلال موسمي الحج وشهر رمضان المبارك، وقد قامت امانة العاصمة المقدسة بعمل تحويلة مرورية تخدم سكان المنطقة بالكامل، وذلك بعد دراسة الحركة المرورية بالمنطقة طبقاً لبرنامج النموذجية المرورية الذي يضمن سهولة وانسيابية الحركة خلال فترة تنفيذ المشروع كما تم خدمة المحلات التجارية والبنوك الواقعة ضمن نطاق أعمال المشروع، وذلك من خلال عمل طرق وممرات خاصة بهم تسهل حركة دخول وخروج المركبات.

وبهذه المناسبة أود أن أؤكد لكم باننا في قطاع البلدية نقدر ما يطرح عبر زاويتكم من آراء ومقترحات هادفة لتحسين وتطوير مستوى ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين ونتطلع الى تعاون مستمر معكم لما يخدم المصلحة العامة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

المتحدث الرسمي

المشرف على العلاقات العامة والإعلام

حمد بن سعد العمر