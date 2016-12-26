ردود فعل واسعة على قرار فحص المخدرات قبل الزواج من السعوديات

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اثار وسم “# فحص_المخدرات_شرط_للزواج” موجة من التعليقات الساخنة في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث تصدر الوسم قائمة الوسوم الأعلى تداولا في السعودية بعدد تغريدات تجاوز الـ 45 ألف تغريدة .وأكد مدير الإدارة العامة للتواصل والعلاقات بوزارة الصحة مشعل الربيعان، إضافة فحص تحليل “المخدرات” في الفحص الطبي للأجانب طالبي الزواج من المواطنات.

“قال نواف بن عصاي: من أفضل القرارات ” إذا طبق فعليا، فهو أفضل قرار”، وكتب عبدالله بن زعير ‏ قرار في محله “# فحص_المخدرات_شرط_للزواج إضافة في محلها”.ومزح عبدالرحمن العليان ‏ بقوله: عامل الإستراحة يعطيك كل المعلومات “#فحص_المخدرات_شرط_للزواج اذا خطب منك أحد مايحتاج تسأل امام المسجد ولا خوياه بالعمل . امسك عامل الاستراحه وعطه ٥٠٠ ريال، ويعلمك كل شي “.

وأضاف مشيقح المشيقح: ‏ قرار جيد للحفاظ على بنات المجتمع “# فحص_المخدرات_شرط_للزواج، سرنا ذلك لحرص المسؤولين على بنات مجتمعنا، وأحزننا ان هذا الشرط يوحي بوجود هذه الآفة بين شباب مجتمعنا الطاهر”.وتابع عبدالعزيز بن عبدالل: أتمنى اقرار تجديد بطاقة الأحوال والرخصة أيضا “قرار مفيد جدا لكن اتمنى ادراج تجديد بطاقة الاحوال، والرخصة واستمارة السيارة لفحص المخدارت #فحص_المخدرات_شرط_للزواج”.