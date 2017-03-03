رديف “الجوهرة” يحتضن بطولة الممتاز والأولى لألعاب القوى
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الدمام-حمودالزهراني
يحتضن مضمار الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة “الجوهرة”، اليوم الجمعة وغدا السبت، بطولة المملكة لكأس الاتحاد العربي السعودي لألعاب القوى للأندية الدرجة الممتازة والأولى بمشاركة 28 نادياً من مختلف مناطق ومحافظات المملكة، فيما سيمثل هذه الأندية 538 لاعباً يتنافسون على 29 مسابقة، ويشرف على البطولة 62 حكماً، وسيكون رئيس اللجنة الفنية محمد الزهراني مديراً للقاء، ورئيس لجنة الحكام بريقع الشمري مراقباً للنظام،
التصنيف: الرياضة
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