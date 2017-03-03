العدد 21862 03 مارس 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

اخر الاخبار:

رديف “الجوهرة” يحتضن بطولة الممتاز والأولى لألعاب القوى

0 تعليق 10 مشاهدة
رديف “الجوهرة” يحتضن بطولة الممتاز والأولى لألعاب القوى
شارك عبر واتساب

الدمام-حمودالزهراني

يحتضن مضمار الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة “الجوهرة”، اليوم الجمعة وغدا السبت، بطولة المملكة لكأس الاتحاد العربي السعودي لألعاب القوى للأندية الدرجة الممتازة والأولى بمشاركة 28 نادياً من مختلف مناطق ومحافظات المملكة، فيما سيمثل هذه الأندية 538 لاعباً يتنافسون على 29 مسابقة، ويشرف على البطولة 62 حكماً، وسيكون رئيس اللجنة الفنية محمد الزهراني مديراً للقاء، ورئيس لجنة الحكام بريقع الشمري مراقباً للنظام،

الوسوم:

التصنيف: الرياضة

أخبار ذات صلة

التعليقات

اضف تعليق