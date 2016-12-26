رد فعل مغردي السعودية على قرار منع الدعاة من الظهور الإعلامي

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قالت وسائل إعلام: إن هناك حاجة لتقنين ظهور لـ “الدعاة” في الإعلام، وذلك من خلال إلزامهم بالحصول موافقات رسمية قبل الانخراط في أي نشاط إعلامي؛ وذلك بسبب الجدل الذي تثيره طروحات بعض الدعاة السعوديين في وسائل الإعلام.

وتداول مغردون على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” الخبر تحت وسم # منع_ظهور_الدعاة_بالإعلام الذي غرد فيه آلاف المغردين، منقسمين إلى فريقين؛ أحدهما مؤيد للقرار والآخر معارض ورافض له .

من الفريق المؤيد قال عبدالله المطرفي: هناك بعض الدعاة بحاجة إلى موافقة بالفعل. الشؤون الإسلامية تربط ظهور الدعاة على شاشات التلفزيون بالحصول على موافقة من الوزارة . فعلاً البعض يحتاج الموافقة #منع_ظهور_الدعاه_بالإعلام.

ووافقه الرأى سعود. ‏ بقوله: هكذا نضمن عدم المتاجرة بالدين “هكذا نضمن أنّه لن يتاجر أحد بنا باسم الله والدين ! # منع_ظهور_الدعاة_بالإعلام”.

وأضافت فاطمة مشعل: قرار حكيم “# منع_ظهور_الدعاة_بالإعلام فعلا قرار حكيم، بعد ما صارت المنابر لكل من هب و دب . نريد مجتمعا سليما خاليا من المهرطقين و تجار الدين .”