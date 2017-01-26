(رسالة) تعيد طفلًا إلى أهله وتجبر خاطفه على الفرار

شارك عبر واتساب

القطيف ــ البلاد

نجحت خدمة إعلامية تطوعية اجتماعية في مواقع التواصل الاجتماعي بمحافظة القطيف، في إجبار خاطف طفل على تركه في حي الناصرة التابع لمدينة القطيف، بعد انتشار خبر الاختطاف لعشرات الآلاف من قاطني مدن وبلدات المحافظة.

ولجأ ذوو الطفل المختطف إلى تطبيق اجتماعي تطوعي، وإخباره بحادثة اختطاف الطفل من جزيرة تاروت، فتركه الخاطف على بعد نحو 10 كيلومترات، في منطقة بحي الناصرة بعد نشر صورة الطفل.

وعثر أحد المواطنين على طفل تائه يبحث عن ذويه، حيث طلب عبر خدمة (القطيف اليوم) التطوعية، المساعدة في التعرف إلى والديه في حي الناصرة. وبمجرد نشر الخبر فورًا لـ10 آلاف من المواطنين في المحافظة، تم تلقي اتصال آخر من مواطن، يفيد بأن طفله تعرض للاختطاف من قبل مركبة في جزيرة تاروت.