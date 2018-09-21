رسمياً.. اتحاد القدم يلغي مباراة الهلال والأهلي القاهري

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، إلغاء مشاركة الأهلي المصري في السوبر السعودي – المصري، وذلك بعد البيان الصادر من إدارة النادي الأحمر.

وقال اتحاد القدم، في بيان “يودّ الاتحاد السعودي أن يعرب عن أسفه الكبير لما ورد في بيان النادي الأهلي المصري حول مباراة السوبر التي تجمع بين بطلَي الدوري في البلديْن الشقيقيْن، مصر والسعودية”.

وأضاف: يؤكّد الاتحاد السعودي أن بيانه الذي صدر أمس لم يكن ليصدر لولا أنه تلقى التزاماً واضحاً وصريحاً من الاتحاد المصري ورئيسه هاني أبو ريدة؛ وبرعاية وزير الشباب والرياضة في مصر، بموعد محدَّد هو السادس من أكتوبر المقبل في مدينة الرياض.

وتابع: إلا أنَّ البيان الصادر من الأهلي بعد بيان الاتحاديْن المصري والسعودي، يعدَّ أمراً مؤسفاً؛ كونه لم يراعِ أهمية المناسبة الخالدة التي تمّ إقرار موعد المباراة تزامناً معها، أو المسمّى الذي تحمله هذه المباراة؛ كونها تحمل اسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ وأخيه فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي؛ وما تمثّله مثل هذه المباراة من أهمية لمزيد من أواصر الأخوة والمحبة بين الشعبين الشقيقين.

وأردف “عليه، فإنَّ الاتحاد السعودي يعتذر بصورة نهائية عن إقامة مباراة الأهلي والهلال، وسيكتفي بما تمَّ الإعلان عنه سابقاً في إقامة مباراتَي السوبر السعودي المصري بين الاتحاد والزمالك في القاهرة، والهلال والزمالك في الرياض، حرصاً على ما تمثله”.

وختم: “ستتم مراعاة هذا الموقف في الأعوام المقبلة، خلال اعتماد مواعيد مباراتَي السوبر السعودي – المصري”.