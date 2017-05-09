رسمياً.. تدشين نظام “ساهر” في الباحة

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دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ،في مكتبه بالإمارة اليوم ، نظام الرصد الآلي لتسجيل المخالفات المرورية بمنطقة الباحة.

واستمع سموه خلال التدشين لشرح من مدير مرور منطقة الباحة العقيد حسين بن أحمد المبارك، عن نظام الرصد الآلي الجديد بالمنطقة وأهم أهدافه بالإضافة إلى ما قمت به الإدارة من برامج توعوية وورش عمل تعريفية بالنظام ، الذي تم اعتماده بعد استكمال الإجراءات والضوابط المعتمدة من قبل وزارة الداخلية .

وبين العقيد المبارك أنه سيتم حالياً العمل من خلال 4 كاميرات كمرحلة أولى، منها ثلاث كاميرات على طريق الباحة – المطار ، وكاميرا واحدة على طريق الباحة – بلجرشي ، مفيداً بأنه سيتم خلال الفترة المقبلة إطلاق عدة مراحل لتطبيق النظام على الطرقات الرئيسيّة والإشارات الضوئية في مدينة الباحة ومحافظات المنطقة .

وحث سمو أمير منطقة الباحة مرتادي الطرقات وخاصة الشباب على الالتزام بالأنظمة المرورية وقواعد السير للحفاظ على الأرواح والممتلكات ، منوهاً سموه بالجهود التي يبذلها رجال المرور للحد من الحوادث المرورية والالتزام بقواعد السير ، متمنياً أن يسهم نظام الرصد الآلي في خفض نسبة الحوادث، ويحدّ من السرعة والتهور في بعض الطرقات.

وأكد سموه أن تشغيل نظام الرصد الآلي بالباحة يهدف بالدرجة الأولى لحماية الأرواح والحد من الحوادث ، داعياً إلى الاستفسار من إدارة المرور عن أي فقرة من هذا النظام متمنياً للجميع السلامة.