رسميا .. أديب الأعمى مندوبا للمملكة لدى أوبك
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جدة ــ رويترز
نقلت رويترز عن مصدر بصناعة النفط: إن المملكة عينت رسميا أديب الأعمى مندوبا جديدا لها في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، خلفا لمحمد الماضي. وذكر المصدر، أن التعيين تم مؤخرا. وجرى تحديث موقع أوبك على الإنترنت لإدراج الأعمى في منصب مندوب السعودية لدى المنظمة.
وكان الأعمى يشغل منصب نائب العضو المنتدب لأرامكو السعودية في مكتب الشركة بلندن؛ بحسب صفحته على موقع لينكد إن.
الوسوم:أديب الأعمى مندوبا للمملكة
التصنيف: محليات
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