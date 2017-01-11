العدد 21812 12 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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رسميا .. أديب الأعمى مندوبا للمملكة لدى أوبك

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رسميا .. أديب الأعمى مندوبا للمملكة لدى أوبك
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جدة ــ رويترز

نقلت رويترز عن مصدر بصناعة النفط: إن المملكة عينت رسميا أديب الأعمى مندوبا جديدا لها في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، خلفا لمحمد الماضي. وذكر المصدر، أن التعيين تم مؤخرا. وجرى تحديث موقع أوبك على الإنترنت لإدراج الأعمى في منصب مندوب السعودية لدى المنظمة.

وكان الأعمى يشغل منصب نائب العضو المنتدب لأرامكو السعودية في مكتب الشركة بلندن؛ بحسب صفحته على موقع لينكد إن.

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التصنيف: محليات

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