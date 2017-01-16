العدد 21817 17 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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رسميا .. الأمير يعلن انضمامه للملكي

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رسميا .. الأمير يعلن انضمامه للملكي
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جدة – أحمد إلياس

أعلن اللاعب العراقي سعد الأمير انتقاله الرسمي للنادي الأهلي عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي، وخلال مقطع فيديو قصير له أعلن خلاله انتقاله للملكي،

وطالب الجمهور الأهلاوي الدعاء له بالتوفيق خلال مشواره مع الفريق في المرحلة المقبلة التي تنتظر الفريق الأهلاوي فيها العديد من المشاركات والمنافسات القوية.

وسيلتحق الأمير بالفريق الأهلاوي خلال اليومين المقبلين، بعد عودة الفريق الأول من معسكر دبي الذي ينتهي مساء اليوم، بعد الفراغ من مباراة الفريق أمام نادي دبي الإماراتي .

وسيصبح الأمير المحترف العربي الثالث في الأهلي بجانب السوري عمر السومه، والمصري محمد عبدالشافي إلى جانب اليوناني فيتفا رابع المحترفين الأهلاويين .

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التصنيف: الرياضة

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