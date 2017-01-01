رسميا.. عادل عزت رئيسا لاتحاد كرة القدم والمسحل نائبا

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الرياض-عبد المنعم عبد الله

نجح عادل عزت في الفوز بمنصب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، لمدة أربع سنوات مقبلة، بعد أن كسب الجولة الثالثة من الانتخابات متفوقاً على منافسه سلمان المالك بـ25 صوتاً مقابل 17 صوتاً في الانتخابات التي جرت أحداثها في مركز الملك فهد الثقافي. وكانت الانتخابات قد شهدت تنافس أربعة مرشحين هم: نجيب أبو عظمة، وخالد بن معمر، وعادل عزت، وسلمان المالك.

وجرت الانتخابات على ثلاث جولات، شهدت الأولى خروج أبو عظمة، وخرج في الثانية ابن معمر، قبل أن يكسب عزت الجولة الثالثة والأخيرة.

كما فاز ياسر المسحل بمنصب نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، بعدما حصل على 30 صوتاً، فيما حصل محمد الدوسري على 6 أصوات، وخالد الثنيان على 5 أصوات، وأحمد الوادعي على صوت واحد.