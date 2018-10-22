رسميًا.. الخدمة المدنية تعلن الأمر الملكي بصرف العلاوة السنوية

رفع معالي وزير الخدمة المدنية الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان أسمى آيات الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وإلى مقام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -حفظه الله- بمناسبة صدور الأمر الملكي باعتماد صرف العلاوة السنوية بوضعها وإجراءاتها السابقة نفسها.

وفي هذا المقام قال معالي وزير الخدمة المدنية: “يسعدني ويشرّفني أن أرفع لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد الأمين حفظهما الله امتنان وشكر وتقدير موظفي القطاع الحكومي على صدور هذا الأمر الملكي الكريم، الذي يعكس حرصهما على كلِّ ما من شأنه رفع كفاءة أداء القطاع الحكومي لتنميته وتطويره، والدفع به ليؤدي أدواره المنوطة به على الوجه المأمول منه، كما أن صدور هذا الأمر الملكي الكريم يمثّل حنوّاً أبوياً وتلمّساً واقعياً لأحوال موظفي القطاع الحكومي، وهذا ماعهدناه دوماً نحن أبناء هذا الوطن الكريم من قيادتنا الحانية الحكيمه أدام الله عزها وسؤددها”.

وختم معالي الوزير تصريحه سائلاً المولى العلي القدير بأن يحفظ لنا ولاة أمرنا سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي عهده الأمين، وأن يمدهما بعونه وتوفيقه وأن يجعلهما ذخراً للوطن والمواطنين.