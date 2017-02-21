(رشاقة) مبادرة لخفض معدلات السمنة لدى طلاب المدارس

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الرياض ــ البلاد

دشن وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، و”التعليم” الدكتور أحمد بن محمد العيسى، امس “الاثنين”، مبادرة خفض معدلات السمنة لدى الطلاب والطالبات “رشاقة”.

وجاءت المبادرة بالتزامن مع انطلاقة العام الدراسي الثاني، وتستهدف المبادرة 6 مناطق كمرحلة أولي وهي: (الرياض، وجدة، ونجران، والجوف، والمنطقة الشرقية، ومكة المكرمة).

وتأتي هذه المبادرة التي تستهدف 6000 مدرسة لمدة تصل إلى 5 سنوات، حيث ستكون البداية في عامها الأول بـ1000 مدرسة، كإحدى المبادرات التي تسعى “الصحة” من خلالها لحشد الموارد والجهود المشتركة للجهات المعنية على المستوى الوطني لتخفيف عبء السمنة على المواطن والمجتمع،

وستتم تغطية 20% من مدارس المملكة خلال الخمسة أعوام القادمة لتعزيز نمط الحياة الصحية من خلال تحسين السلوك الغذائي، وزيادة النشاط البدني للطلاب والطالبات، نظرا لارتباطها بالعديد من الأمراض غير المعدية مثل السكري، وأمراض القلب، والسرطان، وارتفاع ضغط الدم، والتهاب المفاصل وغيرها.