رصد هزة أرضية شمال رأس الشيخ حميد

سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية اليوم, في تمام الساعة الحادية عشرة وخمسة وأربعين دقيقة صباحًا, هزة أرضية بقوة 3.31 درجة على مقياس ريختر تقع على مسافة 10 كلم شمالاً من رأس الشيخ حميد.

وأفاد مدير عام المركز الوطني لرصد الزلازل والبراكين الدكتور هاني زهران أن هذه الهزة ليست الأولى فقد سبقتها هزتان يوم 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 بقوة (3.11 ، 3.34 ) درجة على مقياس ريختر في نفس المنطقة، مشيراً إلى أن هذه الهزات الأرضية تحدث بشكل متكرر في منطقة خليج العقبة وشمال البحر الأحمر على فترات ليست بالبعيدة , ويُعد هذا النشاط مرتبط بصدع خليج العقبة ، وبعملية الانفتاح في البحر الأحمر .