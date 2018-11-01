رصد ورش عشوائية بالكعكية

مكة المكرمة – احمد الاحمدي

نفذت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة ببلدية الشوقية الفرعية مساء أمس الأول جولة رقابية على صناعية السيارات بالكعكية وأسفرت الجولة عن رصد عدد من الورش العشوائية المخالفة وعلى الفور تم إعداد إشعارات بالمخالفات لتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات .

وأوضح مدير الخدمات ببلدية الشوقية مشهور العوضي أن المخالفات تنوعت مابين مزاولة النشاط خارج حدود المحل ومخالفة النشاط المرخص اضافة إلى انتهاء رخص بعض الورش .

وتأتي الحملات الرقابية المتعددة للأمانة في عدد من الأحياء وفق التوجيهات المستمرة من أمين العاصمة المقدسة معالي المهندس محمد بن عبدالله القويحص لكافة البلديات الفرعية وإدارات الأمانة لتصحيح أوضاع المحلات والورش الصناعية المخالفة في كافة أحياء العاصمة المقدسة .