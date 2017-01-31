العدد 21831 31 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

اخر الاخبار:

(رعاية فتيات مكة) تكرم متفوقاتها

0 تعليق 19 مشاهدة
(رعاية فتيات مكة) تكرم متفوقاتها
شارك عبر واتساب

البلاد- عبدالهادي المالكي

احتفلت مؤسسة رعاية الفتيات بمكة بنجاح الفتيات والمتفوقات منهن في التحصيل العلمي، وأيضاً تكريم الفتيات الحافظات لأجزاء من الذكر الحكيم .

هذا وقد اشتمل الحفل على فقرات متنوعة منها : الحديث عن ثمرة النجاح، وطرق الوصول له، وكيفية المثابرة للحصول على هذه الثمرة.
وقد حضر الحفل جميع منسوبات المؤسسة من فتيات وموظفات بإشراف أ/ فاطمة الجعلي نائبة المديرة، واختتم الحفل بتقديم المصاحف و الهدايا للفتيات .

الوسوم:

التصنيف: محليات

أخبار ذات صلة

التعليقات

اضف تعليق