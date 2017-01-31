(رعاية فتيات مكة) تكرم متفوقاتها
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هذا وقد اشتمل الحفل على فقرات متنوعة منها : الحديث عن ثمرة النجاح، وطرق الوصول له، وكيفية المثابرة للحصول على هذه الثمرة.
البلاد- عبدالهادي المالكي
احتفلت مؤسسة رعاية الفتيات بمكة بنجاح الفتيات والمتفوقات منهن في التحصيل العلمي، وأيضاً تكريم الفتيات الحافظات لأجزاء من الذكر الحكيم .
هذا وقد اشتمل الحفل على فقرات متنوعة منها : الحديث عن ثمرة النجاح، وطرق الوصول له، وكيفية المثابرة للحصول على هذه الثمرة.
وقد حضر الحفل جميع منسوبات المؤسسة من فتيات وموظفات بإشراف أ/ فاطمة الجعلي نائبة المديرة، واختتم الحفل بتقديم المصاحف و الهدايا للفتيات .
الوسوم:رعاية فتيات مكة
التصنيف: محليات
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