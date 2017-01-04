رغبة العويس تقربه من الملكي

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جدة – أحمد إلياس

تكثف شخصيات اهلاوية تحركاتها لإنهاء صفقة الحارس محمد العويس حارس فريق الشباب لانضمامه للفريق الكروي الأول بنادي الأهلي لأربعة مواسم قادمة، ويأتي التحرك الاهلاوي أثر موافقات مسبقة من اللاعب بالانتقال للأهلي ورغبته القوية في تمثيل الملكي رغم المنافسة القوية من نادي الهلال . من جانبه تننتظر الجماهير الأهلاوية حسم هذا الملف والإعلان النهائي خلال الفترة الحرة التي سيدخلها اللاعب وتعد الصفقة حديث الوسط الرياضي منذ بداية الموسم واشتداد المنافسة في خطب ود اللاعب في ظل الازمة المالية التي يعيشها فريق الشباب حالياً.

ورغم تجديد النادي الأهلي لعقد الحارس المخضرم ياسر المسيليم إلا أن نظرة كبار الأهلي المستقبلية بضرورة وجود خط حراسة قوي ومتمكن في الفريق خلال السنوات القادمة سيساهم في استمرار الفريق الاهلاوي خلال المواسم المقبلة في المنافسة الحقيقية على بطولة الدوري وباقي المنافسات المحلية والقارية ووجد الاهلاويين ظالتهم في العويس الذي سيخدم الفريق لسنوات قادمة في حراسة المرمى ما يعزز من قوة الفريق عناصرياً .

وتنتظر الجماهير الاهلاوية مسألة حسم ملف العويس الذي أصبح قريباً لأسوار القعلة الخضراء أكثر من أي وقت مضى وستكون ضربة معلم تعزز من قوة الأهلي وحضوره في الصفقات المحلية والخارجية خلال المواسم الماضية .