رغم تألقه .. الشباك تستعصي على رونالدو مع اليوفي

ما زال كريستيانو رونالدو يبحث عن هدفه الأول مع يوفنتوس؛ بعدما فشل في التسجيل مرة أخرى في انتصار حامل اللقب 2-1 على مستضيفه بارما ليحافظ على بدايته المثالية في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

ومنح هدف مبكر من ماريو مانزوكيتش وتسديدة بليز ماتودي في الشوط الثاني الفوز الثالث ليوفنتوس في ثلاث مباريات فيما فشل رونالدو في هز الشباك لمدة 270 دقيقة.

ووضع رونالدو ضربة رأس فوق العارضة في أولى محاولاته على مرمى لكن بارما، الذي هبط للدرجة الرابعة وعاد إلى دوري الأضواء للمرة الأولى منذ فوزه 1-صفر على يوفنتوس في اخر مواجهتهما في 2015، انتفض بقوة.

وواصل رونالدو محاولاته لكنها كانت ليلة مخيبة لأفضل لاعب في العالم إذ حرمه بارما من الكرات ومنعه من التسديد من مدى بعيد. وجاءت أفضل فرصة رونالدو من كرة ضالة سقطت أمامه لكنه أطاح بها وأوقف لويجي سيبي حارس بارما تمريرة عرضية قبل أن تصل إليه.

وهبط بارما في 2015 بعد إشهار إفلاسه وبدأ مسيرته في الدرجة الرابعة وصعد ثلاث درجات متتالية.