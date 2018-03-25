رفض الإذن بفسح 116 ألف طن مواد غذائية مخالفة خلال 2017

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الأحد، عن إحصائية الغذاء المستورد خلال العام الماضي 2017م، لافته إلى أنه تم الفسح بـ559.318 صنفًا غذائيًا متنوعًا.

وأوضحت الهيئة أنه رفض الإذن بفسح 116 ألف طن مواد غذائية مخالفة

حيث تمثلت 60% من المخالفات بالبطاقة الغذائية، و20% مخالفات فيزيائية

و9% مخالفات ميكروبية، و9% كيميائية، بالإضافة إلى 2% من الأصناف محظورة الاستيراد.

كما أشارت إلى أن 20 منفذًا حدوديًا ترد إليها إرساليات المواد الغذائية

حيث ترد 65% منها إلى ميناء جدة الإسلامي ممثلًا النسبة الأكبر

لافته إلى أن عدد مستوردي الأغذية بلغ 3369 مستوردًا خلال عام 2017.