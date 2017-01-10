رفض العرض الصيني للمولد .. الغيابات تحاصر الاتحاد قبل مواجهة الطائي

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جدة- عبدالعزيز عركوك

تحاصر الغيابات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد قبل مواجهة الطائي ضمن دور الـ 32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين والتي ستقام يوم 20 من شهر يناير الحالي تحديدا بعد 10 أيام حيث سيغيب المحترف المصري محمود كهربا والمحترف التونسي أحمد العكايشي لتواجدهم مع منتخبهما للمشاركة في كأس أمم أفريقيا كما سيغيب الثنائي الحارس عساف القرني واللاعب الدولي فهد المولد بسبب الإصابة حيث يحتاج الأول راحة لمدة 10 أيام فيما يستمر علاج الثاني لمدة أسبوعين.

ومن جهة أخرى استأنف الفريق الاتحادي تدريباته مساء أمس على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالنادي تحت اشراف المدرب التشيلي خوسيه سييرا وقد تغيب عن المران اللاعبين المواطنين الدوليين بالإضافة للأجانب المشاركين مع منتخباتهم

وكذلك غاب كلا من المحترف الكويتي فهد الأنصاري وأحمد العوفي وعمر الزيعل وجمال باجندوح بعذر مسبق فيما واصل الثنائي بدر النخلي وماجد الخيبري برنامجهما التأهيلي وفق الخطة العلاجية الموضوعة لهما هذا

وقد اعتمد المران بشكل مكثف على الجوانب اللياقية لتعويض الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون في الفترة الماضية وستنتقل تدريبات الفريق اعتبارا من اليوم الثلاثاء إلى رديف ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية لوجود أعمال صيانة في ملعب النادي تستمر لأيام قليلة ومن ثم سيعود الفريق استعدادته بمقر النادي بإقامة لقاءين وديين خلال فترة التوقف استعدادا لمواجهتي الطائي والوحدة.

من جهة أخرى أكدت مصادر لـ” البلاد”، أن ادارة نادي الاتحاد بصدد رفض طلب نادي داليان الصيني لشراء عقد نجم الفريق الاتحادي فهد المولد، بمبلغ مالي ضخم يصل إلى قرابة الـ 10 ملايين دولار.

وأشارت المصادر إلى أن سبب رفض الإدارة الاتحادية للعقد؛ بسبب الاستحقاقات التي تنتظر الفريق الاتحادي خلال الفترة القادمة، وفي مقدمتها نهائي كأس ولي العهد أمام النصر، والذي تحلم الجماهير الاتحادية بتحقيقه؛ من أجل كسر الصيام عن البطولات الذي يلازم الفريق الاتحادي منذ موسم 2012، عندما توج بكأس الملك في ذلك الموسم، وكذلك حلم المنافسة على الدوري الغائب عن خزائن نادي الاتحاد منذ مايقارب الـ 10 سنوات .

ويعد المولد من الركائز الأساسية التي يعول عليها مدرب الفريق الاتحادي التشيلي سييرا، بجانب النجم المصري محمود كهربا، والتونسي أحمد العكايشي في خط المقدمة، وشكل الثلاثي قوة هجومية ضاربة للنمور الاتحادية، ربما قد تعيد العميد إلى استعادة أمجاد الماضي في الموسم الحالي .