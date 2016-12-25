رفع أسعار التبغ 100% والمشروبات الغازية 50%

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جدة ــ البلاد

كشفت وثيقة برنامج تحقيق التوازن المالي عن فرض ضريبة على السلع المنتقاة؛ سيما المنتجات التي تتسبب في أضرار على الصحة؛ كمشتقات التبغ التي ستبلغ ضريبتها 100٪‏، والمشروبات الغازية ستبلغ ضريبتها 50٪‏، ومشروبات الطاقة 100٪‏، كما يمكن أن تتوسع لتشمل الأطعمة التي تتسبب في انتشار السمنة ومرض السكري.

وأبانت أن ضريبة القيمة المضافة تشمل جميع المنتجات والخدمات، وتبلغ قيمتها 5٪‏ من قيمة المنتج، ولفتت الوثيقة إلى أن المنتجات المعفاة من هذه الضريبة لا تتجاوز 100 منتج فقط من السلع الأساسية.

وسيتم فرض ضريبة السلع المنتقاة في الربع الثاني من عام 2017، وأما ضريبة القيمة المضافة فستطبق فى الربع الأول من عام 2018.

واشارت الوثيقة إلى أن ضريبة القيمة المضافة، هي ضريبة تطبق على القيمة المضافة لجميع المنتجات والخدمات؛ حيث تم الاتفاق في قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربي في دورته السادسة والثلاثين على فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، وتم توقيع الاتفاقية من قبل وزير المالية في شهر ديسمبر 2016، علما أنه تمت الموافقة على استثناء قرابة 100 سلعة أساسية من الضريبة.

وانه سيتم تطبيق الضريبة في الربع الأول من 2018 تماشيًا مع اتفاق دول مجلس التعاون الخليجي، وتعتبر ضريبة القيمة المضافة ضريبة معترف بها عالميا على نطاق واسع كإجراء فعال لزيادة الإيرادات، كما أنها ستساهم في تعزيز وتطوير مستوى الشفافية والبنية التحتية لمختلف قطاعات الاقتصاد.