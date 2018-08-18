رفع الإيقاف عن شركات بيطار ولافي وكعكي للصرافة

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، رفع الإيقاف والسماح لشركة محمد حسن بيطار وأولاده بمزاولة نشاط أعمال الصرافة، بدءاً من يوم الأربعاء 04 / 12 / 1439هـ .

وأوضحت مؤسسة النقد في بيان لها اليوم , أن القرار جاء نظراً لتحقيق الشركة متطلبات الالتزام الفني بالضوابط النظامية والرقابية، مشددة في الوقت ذاته على قرارها بوضع شركة محمد حسن بيطار وأولاده للصرافة تحت المتابعة المعززة لحين التحقق من تطبيقها الفعّال لكافة الضوابط النظامية والرقابية ذات العلاقة.

ويأتي ذلك إلحاقاً لإعلان المؤسسة بتاريخ 23 / 08 / 1439هـ والمتضمن قرار “ساما” بإيقاف نشاط مزاولة أعمال الصرافة مؤقتاً لدى عدد من شركات ومؤسسات الصرافة من ضمنها شركة محمد حسن بيطار وأولاده للصرافة.

كما أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، عن رفع الإيقاف والسماح لمؤسسة لافي عواض الحربي بمزاولة نشاط أعمال الصرافة، بدءاً من يوم الأربعاء 04 / 12/ 1439هـ الموافق 15 / 8 / 2018م.

وأوضحت مؤسسة النقد في بيان لها اليوم، أن القرار جاء نظراً لتحقيق المؤسسة متطلبات الالتزام الفني بالضوابط النظامية والرقابية، مشددة في الوقت ذاته على قرارها بوضع مؤسسة لافي عواض الحربي للصرافة تحت المتابعة المعززة لحين التحقق من تطبيقها الفعّال للضوابط النظامية والرقابية ذات العلاقة.

ويأتي صدور هذا القرار إلحاقاً لإعلان المؤسسة بتاريخ 23 / 08 / 1439هـ الموافق 09 / 05 / 2018م والمتضمن قرار “ساما” بإيقاف نشاط مزاولة أعمال الصرافة مؤقتاً لدى عدد من شركات ومؤسسات الصرافة من ضمنها مؤسسة لافي عواض الحربي للصرافة.

وأعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، رفع الإيقاف والسماح لمؤسسة صلاح الدين كعكي للصرافة بمزاولة نشاط أعمال الصرافة، بدءاً من يوم الأربعاء 04 / 12 / 1439هـ الموافق 15 / 8 / 2018م .

وأوضحت مؤسسة النقد في بيان لها اليوم، أن القرار جاء نظراً لتحقيق المؤسسة متطلبات الالتزام الفني بالضوابط النظامية والرقابية، مشددة في الوقت ذاته على قرارها بوضع مؤسسة صلاح الدين كعكي للصرافة متطلبات الالتزام الفني بالضوابط النظامية والرقابية ذات العلاقة.

ويأتي صدور هذا القرار إلحاقاً لإعلان المؤسسة بتاريخ 23 / 08 / 1439هـ الموافق 09 / 05 / 2018م المتضمن قرار “ساما” بإيقاف نشاط مزاولة أعمال الصرافة مؤقتاً لدى عدد من شركات ومؤسسات الصرافة من ضمنها مؤسسة صلاح الدين كعكي للصرافة.