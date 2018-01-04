رفع الإيقاف عن شركة التكافل السعودي

قررت مؤسسة النقد العربي السعودي ، السماح لشركة التكافل السعودي – وكلاء تأمين – بممارسة نشاط الوكالة في التأمين، ابتداءً من يوم أمس الأربعاء 16 / 04 / 1439هـ الموافق 03 / 01 / 2018م , بعد أن عالجت الشركة ملاحظات المؤسسة القائمة عند الإيقاف

وأكدت التزامها بعدم التعامل مع الأشخاص غير المرخص لهم ومعالجة الضعف التقني

وإجراءات الرقابة الداخلية والالتزام في الشركة. إضافة إلى الاستمرار في تنفيذ الإجراءات التصحيحية القائمة على الشركة .

وكانت المؤسسة قد أعلنت بتاريخ 27 / 11 / 1438هـ الموافق 19 / 08 / 2017م ، منع شركة التكافل السعودي – وكلاء تأمين –

من قبول مكتتبي تأمين إلزامي على المركبات، وبالتالي منعها من إصدار أو تجديد أي وثيقة تأمين

على المركبات ابتداءً من 28 / 11 / 1438هـ الموافق 20 / 08 / 2017م .

ودعت مؤسسة النقد العربي السعودي، جميع المؤمَّن لهم والمستفيدين من التأمين إلى التمسّك بحقوقهم دائماً

ومراجعة الشركة في ذلك، وفي حال عدم تجاوب الشركة تأمل المؤسسة عدم التردد في تقديم شكوى

لدى إدارة حماية العملاء بموقع “ساما تهتم” الإلكتروني samacares.sa أو من خلال الاتصال على الرقم المجاني 8001256666 .