رفع الترتيب الإليكتروني العالمي للمملكة

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الرياض – البلاد

ناقشت 12 جهة حكومية آليات رفع ترتيب المملكة في مؤشر الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية 2018م، وذلك خلال (الاجتماع الثاني للجنة الاستعداد لمؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية 2018)، الذي عقد بمقر وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات،

وترأسه معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن إبراهيم السويل، وحضره المهندس عبد العزيز الشعيبي مدير عام برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر)، وممثلو الجهات المعنية.

وقد رحب معاليه بممثلي الجهات المشاركة في الاجتماع، كما دعا إلى ضرورة العمل بروح الفريق الواحد، وصولاً للإنجاز المنشود، وهو تقدم المملكة في مؤشر الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية، والذي يعد أحد أهداف رؤية المملكة 2030 .

وتطرق الاجتماع إلى عدد من النقاط شملت: توضيح مفهوم الحكومة المتكاملة، ومفهوم النفاذ الإلكتروني الموحد، مع استعراض لأبرز التجارب العالمية فيهما.

ومن المعروف أن العلوم التقنية في المملكة قد شهدت في السنوات الأخيرة قفزة عالية من خلال التأهيل الذي نتج عن فتح العديد من كليات الاتصال والعلوم المتخصصة في الشبكات الفضائية في مختلف المدن والمحافظات؛ مما رفع من نسبة التأهيل البشرى لاستيعاب علوم التقنية الحديثة .