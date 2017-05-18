رفع التوطين في (الهندسي والصناعي) إلى 42 %

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جدة – البلاد

كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن خطة لرفع نسبة التوطين في المجال الهندسي إلى 35 %، وفي المجال الصناعي إلى 42 % في سبتمبر القادم.

‏وأوضح ‏المتحدث الرسمي خالد أبا الخيل، أن الوزارة أصدرت نظام تعديل نسب التوطين في الأنشطة والمنشآت في برنامج “نطاقات” وبعد 4 أشهر سيبدأ تطبيقه، مبينا أن الوزارة تعمل على عدة برامج لتوظيف المهندسين السعوديين في القطاع الخاص.

وبين أن المكاتب الهندسية الاستشارية الموجودة حاليا في المملكة سيتوجب عليها في سبتمبر القادم زيادة توظيف المهندسين السعوديين للاستفادة من خدمات الوزارة بعد رفع نسب التوطين في “نطاقات” حيث ستنتقل من النطاق الآمن في البرنامج الى النطاق غير الآمن ، مشيرا إلى هيمنة الوافدين على مهن حرجة في ومن بينها القطاع الهندسي حيث تشكل حوالي 80%.

وقال أبا الخيل ان الوزارة تعتزم الإعلان عن مكافآت ودعم مالي للمنشآت التي تقوم بتوظيف واستدامة عمل السعوديين لديها.