محليات

رفع الحظر عن استيراد الفراولة والفلفل الطازجة من مصر

كتبه abdulsalam alzahraniaccess_time18 / رجب / 1439 هـ       4 أبريل 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

رفعت وزارة البيئة والمياه والزراعة الحظر الذي فرضته على استيراد عن الفراولة والفلفل الطازجة من جمهورية مصر العربية .

وأوضح وكيل الوزارة للثروة الحيوانية الدكتور حمد بن عبدالعزيز البطشان أن رفع الحظر جاء بعد التأكد من خلو

الواردات المصرية الزراعية المصدرة للمملكة من متبقيات المبيدات وعدم استخدام مبيدات محظورة دولياً من خلال تطبيق إجراءات

والآليات صممت خصيصا للمحاصيل المحظورة والتي تم تطبيقها من جمهورية مصر العربية على المزارعين والمصدرين.

وبين الدكتور البطشان أن الوزارة تقوم بفحص جميع الواردات الزراعية من جميع دول العالم المسموح الإستراد منها للمملكة

وذلك لضمان سلامتها وخلوها من الآفات الزراعية ومتبقيات المبيدات وعدم استخدام مبيدات محظورة دولياً

وذلك انطلاقا من مسئوليتها في تأمين الغذاء الصحي الأمن لجميع الموطنين والمقيمين في المملكة.

abdulslam

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الرجاء ادخال الاجابة الصحيحة *