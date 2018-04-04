رفع الحظر عن استيراد الفراولة والفلفل الطازجة من مصر

رفعت وزارة البيئة والمياه والزراعة الحظر الذي فرضته على استيراد عن الفراولة والفلفل الطازجة من جمهورية مصر العربية .

وأوضح وكيل الوزارة للثروة الحيوانية الدكتور حمد بن عبدالعزيز البطشان أن رفع الحظر جاء بعد التأكد من خلو

الواردات المصرية الزراعية المصدرة للمملكة من متبقيات المبيدات وعدم استخدام مبيدات محظورة دولياً من خلال تطبيق إجراءات

والآليات صممت خصيصا للمحاصيل المحظورة والتي تم تطبيقها من جمهورية مصر العربية على المزارعين والمصدرين.

وبين الدكتور البطشان أن الوزارة تقوم بفحص جميع الواردات الزراعية من جميع دول العالم المسموح الإستراد منها للمملكة

وذلك لضمان سلامتها وخلوها من الآفات الزراعية ومتبقيات المبيدات وعدم استخدام مبيدات محظورة دولياً

وذلك انطلاقا من مسئوليتها في تأمين الغذاء الصحي الأمن لجميع الموطنين والمقيمين في المملكة.