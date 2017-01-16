رفع الرسم الجمركي للألبان المستوردة من 5 % إلى 25 %

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جدة ــ البلاد

أعلنت مصلحة الجمارك ، تحميلها المستوردين لمنتجات الألبان “طويل الأجل المستورد” الرسوم الجمركية كاملة، في وقت كانت الدولة تتحمل جزءًا كبيرًا منها.

وقالت مصلحة الجمارك: إن الرسوم الجديدة ستكون 25 % بدلا من 5 % سابقا، مشيرة إلى أن الدولة كانت تتحمل خلال السنوات الماضية 20 % من بعض الرسوم الجمركية المفروضة، في حين كان المستورد يتحمل 5 % فقط.

وأكدت أن الرسم الجديد الذي يتحمله المستورد 25 % لقرابة 26 صنفا الخاصة بالألبان ومنتجات صناعة الألبان” المستوردة.

وأشارت إلى أن هذه الرسوم تمثل الفرق بين معدل الرسم المطبق في المملكة، وبين معدل الرسم في دول مجلس التعاون الخليجي.

وقالت: إن الدولة تحملت فرق الرسوم الجمركية بين معدل الرسم المطبق في المملكة مع معدل الرسم المطبق في دول مجلس التعاون الخليجية لمدة ثلاث سنوات، ثم تم تمديدها لثلاث سنوات أخرى، وانتهت بتاريخ 1438/3/24.