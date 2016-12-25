رفع تدريجي للدعم عن أسعار الكهرباء

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الرياض – البلاد

كشفت وثيقة برنامج (التوازن المالي) أحد برامج رؤية 2030″، أن آلية احتساب سعر الكهرباء مستقبلا، بعد رفع الدعم عنها تدريجيًّا، ستكون مرتبطة بالسعر المرجعي، وهو سعر الطاقة ، حيث سيتم ربط سعر الكهرباء بنسبة 100% بالسعر المرجعي، وهو الذي يتم تحديده بناء على أسعار تصدير منتجات الطاقة.

ولفتت إلى أنه سيتم احتساب سعر الكهرباء بناء على تكلفتها المرتبطة بأسعار تصدير الوقود، والذي سيستخدم بدوره في إنتاج الكهرباء، وهو ما سيجعل الأسعار تتغير بشكل دوري؛ تبعًا لتغيرات أسعار تصدير منتجات الطاقة.

ويهدف برنامج التوازن المالي إلى تعزيز الإدارة المالية للدولة، وإعادة هيكلة الوضع المالي للمملكة ككل، واستحداث آليات مختلفة لمراجعة الإيرادات والنفقات والمشاريع المختلفة وآلية اعتمادها.

كما يهدف إلى جعل اقتصاد المملكة أكثر قدرة على المنافسة، وإدارة الأموال الحكومية بكفاءة أكثر، وإتاحة المجال للاستثمار في برامج طويلة المدى، من شأنها تمكين التنفيذ الناجح للرؤية.