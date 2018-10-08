محليات

رفع تعليق خدمات شركة موبايلي بعد تحقيق التزاماتها

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time26 / محرم / 1440 هـ       8 أكتوبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مساء هذا اليوم الاثنين عن رفع تعليق تقديم خدمات شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) وذلك بعد أن قدم مجلس إدارة شركة موبايلي للهيئة ما يثبت تنفيذ التزاماتها التنظيمية بشأن سعودة الصف التنفيذي الأول التابع لرئيس الشركة، وإصدار قرارات التعيين في هيكل الشركة التنظيمي بعد قرار مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات يوم أمس.

وأكد معالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالعزيز بن سالم الرويس على أن الهيئة ماضية في تمكين الكفاءات الوطنية في الإدارات التنفيذية بجميع شركات الاتصالات المرخصة لها في المملكة، وتوطين وظائف قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الذي يعد هدفاً استراتيجيا للهيئة وفقا لرؤية المملكة 2030.

ibrahim

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الرجاء ادخال الاجابة الصحيحة *