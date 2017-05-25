رفع حظر استيراد الطيور الحية من 6 دول

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رفعت وزارة البيئة والمياه والزراعة الحظر المؤقت الذي فرضته على استيراد الطيور الحية وبيض التفقيس والصيصان من 6 دول، بسبب مخاطر أنفلونزا الطيور

وأوضح مدير عام إدارة تقييم مخاطر الثروة الحيوانية بالوزارة الدكتور سند الحربي أن الوزارة رفعت الحظر على توغو، هولندا، أوكرانيا، تونس، الكويت، إضافة إلى إسبانيا، التي استثني منها منطقة كتالونية الإسبانية.

وأشار إلى أن رفع الحظر جاء بناء على تقارير صادرة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ( OIE ) تضمنت عدم تسجيل بؤر جديدة لمرض أنفلونزا الطيور.