رفع كفاءة الاستهلاك بالدعم الملكي وحساب المواطن

جدة- البلاد

أكد برنامج حساب المواطن عبر تغريدة في حسابه بموقع تويتر استمراره في تقديم الدعم للمستحقين وفقا للسياسات المعلنة تزامناً مع الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ،حفظه الله، التي تضمنت صرف بدل غلاء معيشة شهري بمقدار ألف ريال للموظفين المدنيين والعسكريين و500 ريال للمتقاعدين والمستفيدين من الضمان الاجتماعي.

ويعمل برنامج حساب المواطن على إعادة توجيه المنافع الحكومية للفئات المستحقة لتلبية احتياجاتها وتحقيق العدالة الاجتماعية في الاستفادة منها والاستخدام الأمثل للمقدرات الوطنية واستدامتها دون التأثير على حاجة المستفيدين حيث سيتم توفير الدعم بشكل نقدي يحول مباشرة للمستفيدين المستحقين خلافاً للدعم السابق الذي يشجع على الاستهلاك. ويتيح البرنامج، للمسجلين عبر خطوات إلكترونية ميسرة تغيير أو تنشيط رقم آيبان الحساب البنكي، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج .

ويهدف البرنامج إلى رفع كفاءة الدعم الحكومي من خلال إعادة توجيه الدعم ليركز في دعمه على الفئات الأكثر استحقاقاً لتقليل الهدر ورفع كفاءة الاستهلاك وحماية الأسر من الأثر المباشر وغير المباشر للإصلاحات الاقتصادية المختلفة والتي قد تتسبب بعبء إضافي على بعض فئات المجتمع.

وذكر البرنامج في حال وجود أي اعتراض على قيمة الاستحقاق يمكن لمستفيدي الحساب تقديم شكوى بعد 5 أيام من تاريخ الصرف”.

‏وأوضح الحساب أنه سيتم التعامل مع الشكاوى الواردة خلال فترة السماح التي تمتد لثلاثة أشهر بعد كل دورة استحقاق، وفي حال قبول الشكوى سيتم صرف قيمة الدعم المستحقة للمستفيد بأثر رجعي عن الشهر محل الشكوى.

كما أن الزوجة يُمكن لها التسجيل في البرنامج كربّة أسرة في حال كان الزوج غير سعودي، أو كان سجينا، أو غائبا، أو فاقدا للأهلية، أو يقيم في أحد دور الرعاية الاجتماعية، أو إذا كانت الزوجة مهجورة، بعد إرفاق المستندات التي تثبت ذلك.