رفع مستوى الخدمات بالمسجد النبوي

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المدينة المنورة – البلاد

اجتمعت اللجنة الفنية والخدمية بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي برئاسة المستشار عبدالواحد بن علي الحطاب المشرف العام على إدارة العلاقات العامة والإعلام رئيس اللجنة الفنية والخدمية.

ونوقش خلال الاجتماع آلية رفع مستوى الخدمات التي تقدمها وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي خلال شهر رمضان وتنفيذ الخطة المعدة لاستقبال كثافة الزوار والمصلين خلال أوقات الصلوات والإفطار، فيما أكد الأعضاء خلال الاجتماع استعدادات الإدارات الخدمية والميدانية وجاهزيتهم.

من جانبه وجه المستشار الحطاب أعضاء اللجنة بتكثيف أعمال الخدمات بإنهاء الملاحظات الواردة وتكليف أعضاء من اللجنة لمتابعة الملاحظات إن وجدت إضافة إلى سرعة التجاوب مع البلاغات الواردة والتجاوب معها.