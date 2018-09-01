رفع مكافأة العاملين في تعليم الكبار

جدة- البلاد

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي في تغريدة على تويتر أن وزارة التعليم رفعت مكافأة العاملين في برامج ومدارس تعليم الكبار من 75 إلى 100 ريال للحصة الدراسية، بالإضافة إلى مكافآت تحفيزية للدارسين ببرامجها.

وقد اهتمت المملكة بتعليم الكبار ومحو الأمية كما اهتمت بالعليم النظامي حرصا منها على بناء المجتمع في شتى المجالات ومرت جهودها في سبيل مكافحة الأمية وتعليم الكبار بالعديد من المراحل.

وتضمنت سياسة التعليم عددأ من المواد حول مكافحة الأمية وتعليم الكبار منها اهتمام الدولة بمكافحة الأمية وتعليم الكبار ودعمه فنياً وإدارياً ومالياً وذلك تحقيقاً لرفع مستوى الأمة وتعميم الثقافة بين أفرادها.

وتستهدف مكافحة الأمية وتعليم الكبار تحقيق تنمية حب الله وتقواه في قلوبهم وتزويدهم بالقدر الضروري من العلوم الدينية وتعليم القراءة والكتابة ومبادئ الحساب والتوعية العامة في شؤون الحياة ويوضح المنهج مستوى الدراسة والخطة التفصيلية والمواد التدريسية.