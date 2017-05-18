رقم خاص للأصلع

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ينتظر السويسري كريستيان جروس، مدرب الأهلي رقمًا خاصًا، في حال تمكن فريقه من انتزاع لقب كأس خادم الحرمين الشريفين. وقاد جروس، الأهلي، لجمع ثنائية الدوري، وكأس خادم الحرمين الموسم الماضي،

ويتطلع للحفاظ على لقب الكأس، بعد أن ذهب الدوري لصالح الزعيم. وفي حال نجاحه، سيصبح السويسري العجوز، ثاني مدرب يفوز بلقب كأس خادم الحرمين- منذ استحداث نظامها عام 2008- لأكثر من مرة،

وكذلك الثاني الذي يحقق هذا الإنجاز مرتين متتاليتين مع نفس الفريق، بعد الأرجنتيني إنزو هيكتور. ويمتلك هيكتور، السجل الأعلى في التتويج بكأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث فاز باللقب 3 مرات متتالية أعوام 2008 و2009 و2010، مع فريق الشباب “مرتين”، ثم الإتحاد مرة واحدة. وكان الصربي أليكسندر إليتش مدرب الأهلي الأسبق،

قريبًا من تحقيق كأس الملك مرتين غير متتاليتين مع الفريق، حيث قاده للفوز باللقب عام 2011، ووصل معه لنهائي البطولة عام 2014، إلا أنه خسر أمام الشباب بنتيجة 0-3، وهو ما يأمل جروس في تفاديه.