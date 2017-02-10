ركن الأخدود يجذب زوار قرية نجران

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الجنادرية – واس

تشارك منطقة نجران في فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة ( الجنادرية 31 ) في جناح يقدم للزوار العديد من العروض والفقرات طيلة أيام المهرجان .

وأوضح رئيس وفد منطقة نجران محمد غشام, أن مشاركة المنطقة لهذا العام تأتي وفق رؤية وتطلعات صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران, بتقديم الأنشطة والفعاليات التي تعكس الصورة الحقيقية لما تتميز به المنطقة .

وبيّن غشام أن مشاركة المنطقة تتمثل بتقديم عروض وفقرات مسائية طيلة أيام المهرجان, كما يستضيف ” مجلس بيت الشعر ” بالجناح, عدداً من شعراء المنطقة والرواة والمؤرخين لتاريخ منطقة نجران والحضارات التي مرت بها, بالإضافة إلى تقديم الفرق الشعبية للألوان الفلكلورية التي تشتهر بها المنطقة مثل ” الزامل ، والرزفه ، والمثلوثة، ولون الطبول “، ومعرض للفنون التشكيلية والصور الفوتوغرافية, ومشاركة الأسر المنتجة لتقديم أشهر المأكولات الشعبية التي تشتهر بها المنطقة، مشيرًا إلى أن المشاركة تضمنت ركن الأخدود الذي ينظمه فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة, ويتضمن عددًا من الصور لمعالم المنطقة, ويتم من خلاله توزيع مطويات وكتيبات سياحية ، ومشاركة المنطقة بعدد من الحرف اليدوية والصناعات التقليدية ، كصياغة الفضة ، والحدادة ، والخرازة ، والحياكة ، وفتل الحبل ، وصناعة الخصف ، وصقل الجنابي والسيوف.

من جانبه أفاد مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران صالح بن محمد آل مريح، أن ركن الأخدود يحتوي على عرض العديد من الصور للأماكن الأثرية والتاريخية والمسارات السياحية بالمنطقة حيث يتواجد فيها موظفين مؤهلين من فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة ومرشدين سياحيين يقدمون شرحًا مفصلاً عن هذه الصور ومواقعها وما تمثله من إرث تاريخي وسياحي للمنطقة, كما يقومون بتوزيع العديد من المطويات والكتيبات السياحية على زوار الركن بالقرية .