(ركن الحوار) يؤكد على اللٌّحمة والتماسك

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مكة المكرمة – أحمد الأحمدي

التقى صاحب المعالي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس وفداً من مركز ركن الحوار، في مقدمتهم المدير التنفيذي لمركز ركن الحوار التابع للشؤون الإسلامية حسين القحطاني. وشدد معاليه في بداية اللقاء على أهمية الحوار لما يواجهنا من تحديات كبيرة ودورنا في تعزيز اللحمة والتماسك قائلاً “أن مكة منها انطلق الحوار”.

وأضاف أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي حريصة على إقامة فعاليات وبرامج تعزز الحوار والاستفادة من أي تجارب سابقة في هذا المجال.

من جانبه أكد الوفد على دور التقنية في هذا الجانب عبر دعوة غير المسلمين الى الإسلام ومحاورتهم عبر استخدام وسائل التواصل الحديثة و المختلفة.

والرئاسة تعمل حالياً على إصدار كتاب يعنى بالحوار بمسمى “فتح الغفار في فن الحوار”.

كما اجتمع فضيلة الشيخ محمد العساف رئيس هيئة المستشارين بوفد من مركز ركن الحوار وذلك تعزيزاً لدور الحوار والشراكة بين الجهات والمؤسسات الحكومية.

وجرى خلال اللقاء مناقشة أهمية الحوار ودوره في تعزيز اللحمة والتماسك وكان في مقدمة الوفد المدير التنفيذي لمركز ركن الحوار التابع للشؤون الإسلامية حسين القحطاني.

وأضاف فضيلته أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي حريصة على إقامة فعاليات وبرامج تعزز الحوار والاستفادة من أي تجارب سابقة في هذا المجال.

من جانبه أكد الوفد على أهمية دور التقنية في هذا الجانب عبر دعوة غير المسلمين الى الإسلام ومحاورتهم عبر استخدام وسائل التواصل الحديثة والمختلفة.