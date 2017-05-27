(رمضان أقبل)

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عبدالإله جدع

رَمَضانُ أقْبلَ إتّعظْ يا صاحِ

اِغْسِلْ خُطَاك وَقُمْ إلى الإصلاحِ

حَلّق إلى العلياءِ في نَبْعِ التّقى

وَتَدارك الأيامَ قَبْلَ رواحِ

شَعبانُ وَلّى والشهورُ تَعَاقَبتْ

تَجْري لتُدْني آجِلَ الأرواحِ

رَمضانُ أقْبلَ والنفوسُ تَعطّشتْ

للطّهر والإيمان للأدواح

قَدْ تأسَ من ماضٍ قضيتَ زمانَه

في اللهو في ليلٍ وفي إصباحِ

و لربّما جَمّعت من زَيْفِ الدُّنا

والمالُ يَمضِ مبعثرا كرياح

وغداً تُحاسبُ في مصادرِ دَخْله

ماذا اكْتَسَبْت مخضّباً بجراحِ

ماذا اغتصبت من الحرام وظلمه

طَالبتَ في بُهتٍ بغير مباحِ

ياصاحِ إدْرك ما تبقّى واغْتنم

رمضان أَقْبلَ في كريمِ وشاحِ

ياربّ ما اقترفت يدانا وِزْره

يَبقى وعفوك للعقوبةِ ماحِ

من ذا يُضمّد جَرْحنا فيما مضى

إلّاك ربي أنتَ نور صَباحي

إغْفر إلهي ما مضى وتولّنا

إن شئتَ تَخْتمُ عمرنا بفلاحِ

يارب هذا شهر فضلك.. أَسْقنا

غيثاً من الرحمات في أقداحِ

تمضي بنا الدنيا نُسوّف وعْدنا

ونجول في وَهْمٍ من الأشباحِ

لاشيء ينفعُ في سِجلّ خِتامها

والموتُ آتِ دونما إفصاحِ

فاغْنَم زمانكَ ياحصيفُ مُهرولا

خُذْ ما يُعينك يوم عرض صحافِ

العضو المنتدب لجمعية المشورة